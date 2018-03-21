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Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
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Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

 Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, İsrail ekibini 87-73 yendi.

Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

 Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, İsrail ekibini 87-73 yendi.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:17
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

   Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, İsrail ekibini 87-73 yendi. Sarılacivertliler bu sonuçla 19. galibiyetine imza attı. 23 sayıyla karşılaşmanın skoreri olan Marko Guduric, bu skorla kariyer rekorunu da kırmış oldu. Euroleague’deki çift maç haftasında Fenerbahçe Doğuş, perşembe günü de deplasmanda Kızılyıldız’la karşılaşacak.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 21-16 (Maccabi) 

2. Çeyrek: 29-15 (Fenerbahçe Doğuş)

3. Çeyrek: 29-20 (Fenerbahçe Doğuş)

4. Çeyrek: 17-13 (Maccabi)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşMaccabi Fox
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