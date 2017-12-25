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Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak

 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Muratbey Uşak’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 89-72 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak

 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Muratbey Uşak’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 89-72 mağlup etti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:36
Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak

Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak

   Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Muratbey Uşak’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 89-72 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alan sarılacivertler  puanını 22’ye yükseltti.

Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Altuğ Köselerli, İsmail Aydın, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 5, Thompson 2, Melih Mahmutoğlu 18, Guduric, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 11, Egehan Arna, Nunnaly 10, Vesely 8, Sinan Güler 14, Sloukas 12. 

Muratbey Uşak: Miller 6, Miles 17, Hamilton 20, Edge 11, Carmichael 8, Murat Kozan, Mutlu Akpınar, Solomon 2, Tayfun Erülkü 5, Calloway 3.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 26-13

2.Çeyrek: 20-11

3.Çeyrek: 18-19

4.Çeyrek: 25-19

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşMuratbey Uşak
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