Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Muratbey Uşak’ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 89-72 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alan sarılacivertler puanını 22’ye yükseltti.

Fenerbahçe Doğuş 89-72 Muratbey Uşak



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Altuğ Köselerli, İsmail Aydın, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 5, Thompson 2, Melih Mahmutoğlu 18, Guduric, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 11, Egehan Arna, Nunnaly 10, Vesely 8, Sinan Güler 14, Sloukas 12.

Muratbey Uşak: Miller 6, Miles 17, Hamilton 20, Edge 11, Carmichael 8, Murat Kozan, Mutlu Akpınar, Solomon 2, Tayfun Erülkü 5, Calloway 3.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 26-13

2.Çeyrek: 20-11

3.Çeyrek: 18-19

4.Çeyrek: 25-19