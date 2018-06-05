Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında Tofaş’ı konuk etti. Başkan Ali Koç ve yöneticilerinde izlediği karşılaşmayı sarılacivertliler 103-63 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Dört maç kazanan takımın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak noktalayacağı seride ikinci karşılaşma 7 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 21-15 (Fenerbahçe Doğuş)

2. Çeyrek: 26-15 (Fenerbahçe Doğuş)

3. Çeyrek: 33-12 (Fenerbahçe Doğuş)

4. Çeyrek: 23-21 (Fenerbahçe Doğuş)