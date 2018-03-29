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Fenerbahçe Doğuş-Khimki

Fenerbahçe Doğuş Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 29. maçında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk oluyor.

Fenerbahçe Doğuş-Khimki

Fenerbahçe Doğuş Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 29. maçında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk oluyor.

29 Mart 2018 Perşembe 08:41
Fenerbahçe Doğuş-Khimki

Fenerbahçe Doğuş-Khimki

   Fenerbahçe Doğuş Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 29. maçında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk oluyor. Bu akşam TSİ 18:45’te Mytischi Arena’da oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Zeljko Obradovic ile oyunculardan Kostas Sloukas Fenerbahçe Resmi Sitesine açıklamalarda bulundu.

   Zeljko Obradovic, Khimki Moskova’nın nasıl bir basketbol oynadıklarını bildiklerini ve maç içerisinde sürekli değişkenlik gösteren savunma stratejilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtirken; Sloukas ise oyun planlarına mücadele boyunca sadık kalmaları gerektiğine vurgu yaptı. Zeljko Obradovic, “Khimki ile İstanbul’da oynadığımız mücadele çok keyifli ve çekişmeli geçmişti. Rakibimizin nasıl bir basketbol oynadığını biliyoruz. Onların maç içerisinde sürekli değişkenlik gösteren savunma stratejilerine hazırlıklı olmalıyız. Elbette galibiyet için nasıl bir basketbol oynamamız gerektiğinin de farkına varmalıyız” dedi. Kostas Sloukas ise, “Her zaman olduğu gibi bizim için çok büyük önem taşıyan bir galibiyeti almak istiyoruz. Amacımız normal sezonu ikinci sırada tamamlamak. Khimki, amaçları olan Play-off’a yükselmeyi garantilemiş durumda ve bu da üstlerinde bir baskı olmamasını sağlayacaktır. Rakibimizin en önemli oyuncularından biri olan Shved’i durdurmalı ve oyun planımıza mücadele boyunca sadık kalabilmeliyiz. Bunları yapabilirsek kazanabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşKhimki
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