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Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, Nando De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 yenildi.

Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, Nando De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 yenildi.

16 Mart 2018 Cuma 23:02
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya, Nando De Colo'nun son saniye basketiyle 81-79 yenildi.

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi biten Fenerbahçe Doğuş, 8. yenilgisini aldı ve 3. sırada kaldı. Lider CSKA Moskova ise üst üste 4. toplamda ise 21. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Nunnaly ve Wanamaker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk 3 dakikayı 9-2 önde geçti ve CSKA Moskova'ya molayı aldırdı. Nunnaly'nin üst üste basketleriyle 7. dakika içinde farkı 8'e çıkaran (17-9) Fenerbahçe Doğuş'a CSKA Moskova, 11-0'lık seriyle karşılık verdi ve çeyreğin sonunda 20-17 öne geçti. CSKA Moskova ilk çeyreği 25-23 önde tamamlarken, Fenerbahçe Doğuş'ta Melli'nin son saniyede kendi yarı sahasından gönderdiği 3 sayılık basket taraftarlardan büyük alkış aldı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Doğuş hücumda basit top kayıpları yaptı. Rodriguez'in etkili oyunuyla CSKA Moskova, 14. dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 26-34. Rus temsilcisi soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 22. dakika içinde 46-44 öne geçti. Çeyreğin sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 58-54 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan CSKA Moskova, 32. dakikada 61-58'lik üstünlük yakaladı. Vesely'nin pota altındaki etkinliği ve arkadaşlarına yaptığı asistlerle Fenerbahçe Doğuş, 36. dakika içinde tekrar öne geçti: 68-67. Yaklaşık 1 dakikada 7-0'lık seri bulan CSKA Moskova, bitime 3,5 dakika kala 74-68 üstünlük kurdu. Higgins'i durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Doğuş, son 38 saniyeye 79-77 geride girdi. Sarı-lacivertliler, Sloukas'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla bitime 11 saniye kala maça eşitliği getirdi: 79-79. Fenerbahçe Doğuş, son topu kullanan De Colo'nun basketine engel olamadı ve CSKA Moskova sahadan 81-79 galip ayrıldı.

Sahaya yabancı madde atan taraftara büyük tepki

Karşılaşmanın son bölümünde bir taraftar sahaya yabancı madde attı.

Fenerbahçeli taraftarlar, sahaya yabancı madde atan taraftara büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli basketbolseverler, güvenlik görevlilerinden sahaya pet şişe atan kişinin salondan çıkarılması istedi. Bu taraftar da güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 16.03.2018 20:12
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporFenerbahçe DoğuşCSKA MoskovaBasketbol26. Hafta
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