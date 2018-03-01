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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Real Madrid ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın Real Madrid ile karşılaşacak.

01 Mart 2018 Perşembe 10:00
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.

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Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 23 haftalık periyodu 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 14'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 79-77 kazanmıştı.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 01.03.2018 08:24
Anahtar Kelimeler:
Spor
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