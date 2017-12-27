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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasında yarın sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasında yarın sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasında yarın sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid maçı, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, 14 haftalık periyodu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Son maçında İsrail'de Maccabi FOX'a 82-73 kaybeden sarı-lacivertlilerde, bu karşılaşmada sakatlanan Nikola Kalinic, yarın forma giyemeyecek.

İspanyol temsilcisi ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İlk 4 maçını kazanan, sonraki 7 karşılaşmada ise 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Toplam 8 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan İspanyol ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Real Madrid, geride kalan sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Sergio Llull'ü sakatlığından dolayı hiç kullanamadı. Eflatun-beyazlılar, 4 ve 5 numaraları Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ile Anthony Randolph'u da sakatlıklarından ötürü uzun süredir kadroya dahil edemiyor.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe kazandı

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.

İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.

Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 27.12.2017 08:34
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiSporReal MadridNikola KalinicFenerbahçe DoğuşBasketbol
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