Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Doğuş, Zadar Turnuvası’ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile karşılaşıyor. Bu akşam TSİ 18:30’da başlayacak mücadele NTV Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Zadar Turnuvası’nda gruplar ve maç programı şu şekilde:

A Grubu: Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg, BC Khimki

CSKA Moskova, KK Zadar, Bayern Münih

İlk gün maçları (21 Eylül): Brose Bamberg – Khimki: 75-77 Bayern Münih – KK Zadar: 78-68

22 Eylül: 18:30 – Fenerbahçe Doğuş – Brose Bamberg 21:00 – KK Zadar – CSKA Moskova

23 Eylül: 19:00 – CSKA Moskova – Bayern Münih 21:30 – Fenerbahçe Doğuş – BC Khimki

24 Eylül: 17:00 – Beşincilik Maçı 19:30 – Üçüncülük Maçı 22:00 – Final Maçı