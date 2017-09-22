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Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor

 Fenerbahçe Doğuş, Zadar Turnuvası’ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor

 Fenerbahçe Doğuş, Zadar Turnuvası’ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile karşılaşıyor.

22 Eylül 2017 Cuma 16:59
Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Doğuş Zadar Turnuvası'nda ilk maçına çıkıyor

   Fenerbahçe Doğuş, Zadar Turnuvası’ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Brose Bamberg ile karşılaşıyor. Bu akşam TSİ 18:30’da başlayacak mücadele NTV Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Zadar Turnuvası’nda gruplar ve maç programı şu şekilde:

A Grubu: Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg, BC Khimki

B Grubu: CSKA Moskova, KK Zadar, Bayern Münih

İlk gün maçları (21 Eylül): Brose Bamberg – Khimki: 75-77 Bayern Münih – KK Zadar: 78-68

22 Eylül: 18:30 – Fenerbahçe Doğuş – Brose Bamberg 21:00 – KK Zadar – CSKA Moskova

23 Eylül: 19:00 – CSKA Moskova – Bayern Münih 21:30 – Fenerbahçe Doğuş – BC Khimki

24 Eylül: 17:00 – Beşincilik Maçı 19:30 – Üçüncülük Maçı 22:00 – Final Maçı

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşZadar Turnuvası
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