Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 15. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid’i konuk ediyor.bu akşam 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, EuroLeague genelinde “haftanın maçı” olma özelliği de taşıyacak. Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle EuroLeague’in yeni formatında oynanan 13 maçta 6 galibiyet elde etti.

İki takım, 2016-17 sezonunda üç kez karşılaştı ve bu maçların ikisinde gülen taraf Obradovic’in öğrencileri oldu. Normal sezonda rakibini İstanbul’da 78-77 yenen Fenerbahçe, İspanya’daki mücadeleyi ise 61-56 kaybetti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve EuroLeague finaline yükselecek takımı belirleyecek Final Four maçında ise gülen 84-75 ile Fenerbahçemiz oldu.



2016-17 Fenerbahçe 84-75 Real Madrid

2016-17 Real Madrid 61-56 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 78-77 Real Madrid

2015-16 Real Madrid 63 – 75 Fenerbahce

2015-16 Fenerbahçe 100 – 78 Real Madrid

2015-16 Fenerbahçe 75 – 69 Real Madrid

2015-16 Real Madrid 80 – 73 Fenerbahçe

2015-16 Fenerbahçe 77 – 66 Real Madrid

2014-15 Real Madrid 96 – 87 Fenerbahçe

2012-13 Real Madrid 77 – 61 Fenerbahçe

2012-13 Fenerbahçe 75 – 83 Real Madrid

2007-08 Real Madrid 87 – 77 Fenerbahçe

2007-08 Fenerbahçe 72 – 80 Real Madrid