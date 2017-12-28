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Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid

Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid

28 Aralık 2017 Perşembe 16:20
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid

Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid

   Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 15. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid’i konuk ediyor.bu akşam   20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, EuroLeague genelinde “haftanın maçı” olma özelliği de taşıyacak. Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle EuroLeague’in yeni formatında oynanan 13 maçta 6 galibiyet elde etti.

İki takım, 2016-17 sezonunda üç kez karşılaştı ve bu maçların ikisinde gülen taraf Obradovic’in öğrencileri oldu. Normal sezonda rakibini İstanbul’da 78-77 yenen Fenerbahçe, İspanya’daki mücadeleyi ise 61-56 kaybetti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve EuroLeague finaline yükselecek takımı belirleyecek Final Four maçında ise gülen 84-75 ile Fenerbahçemiz oldu.

2016-17 Fenerbahçe 84-75 Real Madrid
2016-17 Real Madrid 61-56 Fenerbahçe
2016-17 Fenerbahçe 78-77 Real Madrid
2015-16 Real Madrid 63 – 75 Fenerbahce
2015-16 Fenerbahçe 100 – 78 Real Madrid

2015-16 Fenerbahçe 75 – 69 Real Madrid
2015-16 Real Madrid 80 – 73 Fenerbahçe
2015-16 Fenerbahçe 77 – 66 Real Madrid
2014-15 Real Madrid 96 – 87 Fenerbahçe
2012-13 Real Madrid 77 – 61 Fenerbahçe
2012-13 Fenerbahçe 75 – 83 Real Madrid
2007-08 Real Madrid 87 – 77 Fenerbahçe
2007-08 Fenerbahçe 72 – 80 Real Madrid

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