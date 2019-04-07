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Fenerbahçe düşme hattından uzaklaşamadı

Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.

Fenerbahçe düşme hattından uzaklaşamadı

Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.

07 Nisan 2019 Pazar 19:18
Fenerbahçe düşme hattından uzaklaşamadı

Fenerbahçe düşme hattından uzaklaşamadı

   Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.Fenerbahçe zorlu Ankara deplasmanında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen sarı lacivertliler ikinci yarıda bulduğu golle 1 puanı kurtardı.Maça hızlı başlayan Fenerbahçe üst üste önemli fırsatlardan faydalanamadı. Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır yaptığı müthiş kurtarışlarla ilk yarıya damga vuran isim oldu. 4 isabetli şutu çıkaran Altay Fenerbahçe'ye gol şansı vermedi.5.dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sacko'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyonun ardından hakeme itiraz eden Serdar kararı değiştiremedi.Fenerbahçe adına net fırsatları kaçıran isimlerin başında ise Moses geldi. Bir kaç pozisyonda ayağı kayan ve istediği gol vuruşunu gerçekleştiremeyen Moses kenara gelerek kramponlarını değiştirdi.42.dakikada Canteros'un uzun pasında ceza sahasına sarkan Boyd, çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe karşısında bulduğu ilk fırsatı değerlendiren Ankaragücü devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci Yarı

   Ersun Yanal ikinci yarıya Isla-Ayew değişikliği ile çıktı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Fenerbahçe oldu. Gelişen hızlı hücumda Soldado'nun mükemmel pasında Moses kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutu farklı şekilde auta çıktı.57.dakikada Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Yanal ilk yarının etkisiz ismi Moses'in yerine Mathieu Valbuena'yı oyuna dahil etti.Beraberlik için baskısını iyice arttıran Fenerbahçe 64'de çok net bir fırsatı harcadı. Mehmet Ekici'nin penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Roberto Soldado gelişine vurdu ancak kaleci Altay topu kontrol etti.67'de Fenerbahçe maçta dengeyi sağladı! Hasan Ali ceza sahası önüne kadar taşıdığı topta Roberto Soldado ile ver-kaça girdi ve kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Hasan Ali'nin sert şutu ağlarla buluştu ve maçta durum 1-1'e geldi. Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda iki gole ulaştı.Dakika 79'u gösterirken Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Dirar, kale ağzına ortasını yaptı ama Ankaragücü savunması bu pozisyonda dikkatliydi.Hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi için kenara geldi. Ankaragücü'nde Canteros, Fenerbahçe'de ise Mehmet Ekici direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Fenerbahçe'de Harun Tekin, VAR incelemesinin ardından sarı kartla cezalandırıldı. Kırmızı kart gören Mehmet Ekici Galatasaray maçınca cezalı duruma düştü. Ankaragücü'nde sarı kart gören bir diğer isim Moke oldu.Bu sonucun ardından ağır yara alan Fenerbahçe 32 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAnkaragücü
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