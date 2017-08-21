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Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı

Emre Mor Fenerbahçe forması giymek için günleri sayıyor.

Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı

Emre Mor Fenerbahçe forması giymek için günleri sayıyor.

Tayfun Gokdeniz
Tayfun Gokdeniz
21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:53
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
   Emre Mor Fenerbahçe forması giymek için günleri sayıyor.Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Emre Mor için şartlarını zorladı ve mutlu sona ulaştı. Inter ile anlaşma sağlayamayan genç yıldız için ikinci kez Borussia Dortmund'a menajer aracılığıyla mesaj gönderen sarı-lacivertliler, teklifini tazeledi. Kiralık olarak almak istedikleri milli futbolcu için daha önce yapılan 2 milyon Euro'luk teklifi, 3 milyon Euro'ya yükselten Fenerbahçe yönetimi, satın alma opsiyonunu da 8'den 9 milyon Euro'ya çıkarttı. Süper Haber'in haberine göre Alman kulübüne futbolcu ile her konuda anlaşma sağladıklarını da ileten Fenerbahçeli yetkililer, genç oyuncu için Borussia Dortmund'la da anlaşmaya vardı ve transferi sonuçlandırdı.
 
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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