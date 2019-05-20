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Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı

 Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı

 Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yendi.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 21:52
Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı

Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı

   Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yendi.Spor Toto Süper Lig 33. hafta mücadelesinde deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşan Fenerbahçe, gergin geçen maçı penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, büyük önem taşıyan maça oldukça baskılı başladı ve maçın başında Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Ancak fırsatları değerlendiremeyen Erzurumspor golü bulamazken Fenerbahçe ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte sorun yaşadı ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Roberto Soldado’nun kaleci Sehic’in müdahalesiyle yerde kalması sonrasında ‘VAR’ uyarısıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Victor Moses skoru 1-0 yapan golü attı.

Kalan dakikalarda beraberlik için bastıran Erzurumspor sayısız gol pozisyonunu değerlendiremezken kontra ataklarla rakip takımın boşluklarını kullanmak isteyen Fenerbahçe de farkı arttıramadı.

İki takım da netpozisyonlardan eli boş dönünce mücadele 1-0 Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 43 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 32 puanda kaldı ve son hafta öncesinde kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.

Erzurumspor ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olurken Fenerbahçe sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Erzurumspor’un kümede kalması için Kayserispor’u mağlup etmesi, Göztepe ve Bursaspor’un da son maçlarını kaybetmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBB Erzurumspor
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