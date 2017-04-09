Fenerbahçe evinde Akhisarspor'u konuk ediyor

Fenerbahçe, sahasında bu akşam Akhisar Belediyespor’u konuk edecek. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde son olarak Kayserispor’u çeyrek final rövanşında mağlup edip yarı finale çıkan sarılacivertliler, ligde kalan her mücadeleyi final olarak görüyor. Oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kez yenilen ve son 4 karşılaşmasında sadece Konyaspor’a 3-2 yenilen Fenerbahçe, Yeşil-Siyahlılar’ı taraftarının da desteğiyle devirip, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alan Galatasaray’ı geçip, hedeflediği yer olan ikinci sıranın şu anki sahibi Başakşehir’e daha da yaklaşmayı umut ediyor. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.İki takım arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Ekrem Kan ve Serkan Olguncan ise Meler'in yardımcılıklarını yapacak.Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Aatif, Alper, Van PersieLukac, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi