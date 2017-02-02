Fenerbahçe evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında CSKA Moskova’yı konuk ediyor. Bu akşam Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadele 20:45’te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de oynadığı 20 maçta 13 galibiyet elde etti ve haftaya 4. sırada giriyor. Fenerbahçe, son Euroleague karşılaşmasında Galatasaray Odeabank’ı 85-80 yendi.Fenerbahçe’nin rakibi,CSKA, bu sezon Euroleague’de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet elde etti. Son şampiyon ünvanını taşıyan ve müzesinde 7 Euroleague, 24 Sovyet Ligi, 23 Rusya Ligi, 4 Rusya Kupası, 3 Sovyet Kupası ve 7 VTB Şampiyonlukları bulunduran CSKA Moskova, son Euroleague mücadelesinde ise Anadolu Efes ile karşılaştı. Lacivert beyazlılar ile çekişmeli bir maç oynayan CSKA, mücadeleden 80-77 galip ayrıldı.Geçmiş Karşılaşmalar:Fenerbahçe, rakibiyle bugüne dek Euroleague sahnesinde 11 kez karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet elde etti.Fenerbahçe CSKA’yı bu sezonki ilk karşılaşmada deplasmanda, bir uzatma bölümü sonunda 79-95 mağlup etti.2016-17 – Normal Sezon - CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe2015-16 - Final Four - Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova2014-15 - Final Four - Fenerbahçe 80 – 86 CSKA Moskova2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe 81 – 84 CSKA Moskova2013-14 - Normal Sezon - CSKA Moscow 74 – 78 Fenerbahçe2013-14 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 60 CSKA Moskova2008-09 - Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe 48 - 66 CSKA Moskova2006-07 – Normal Sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe2006-07 – Normal Sezon – Fenerbahçe 64 – 74 CSKA Moskova