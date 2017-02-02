Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Şubat 2017 Perşembe 12:51

Fenerbahçe evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında CSKA Moskova’yı konuk ediyor.

Fenerbahçe evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında CSKA Moskova’yı konuk ediyor. Bu akşam Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadele 20:45’te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
   Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de oynadığı 20 maçta 13 galibiyet elde etti ve haftaya 4. sırada giriyor. Fenerbahçe, son Euroleague karşılaşmasında Galatasaray Odeabank’ı 85-80 yendi.  
    Fenerbahçe’nin rakibi,CSKA, bu sezon Euroleague’de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet elde etti. Son şampiyon ünvanını taşıyan ve müzesinde 7 Euroleague, 24 Sovyet Ligi, 23 Rusya Ligi, 4 Rusya Kupası, 3 Sovyet Kupası ve 7 VTB Şampiyonlukları bulunduran CSKA Moskova, son Euroleague mücadelesinde ise Anadolu Efes ile karşılaştı. Lacivert beyazlılar ile çekişmeli bir maç oynayan CSKA, mücadeleden 80-77 galip ayrıldı.  




Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe, rakibiyle bugüne dek Euroleague sahnesinde 11 kez karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet elde etti.

Fenerbahçe CSKA’yı bu sezonki ilk karşılaşmada deplasmanda, bir uzatma bölümü sonunda 79-95 mağlup etti.  

2016-17 – Normal Sezon - CSKA Moskova 79-95 Fenerbahçe
2015-16 - Final Four - Fenerbahçe 96 – 101 CSKA Moskova
2014-15 - Final Four - Fenerbahçe 80 – 86 CSKA Moskova
2014-15 - Top 16 - CSKA Moskova 75 – 81 Fenerbahçe
2014-15 - Top 16 – Fenerbahçe 81 – 84 CSKA Moskova
2013-14 - Normal Sezon - CSKA Moscow 74 – 78 Fenerbahçe
2013-14 – Normal Sezon - Fenerbahçe 86 – 60 CSKA Moskova
2008-09 - Top 16 - CSKA Moskova 77 – 60 Fenerbahçe
2008-09 - Top 16 - Fenerbahçe  48 - 66 CSKA Moskova
2006-07 – Normal Sezon - CSKA Moskova 85 – 66 Fenerbahçe
2006-07 – Normal Sezon – Fenerbahçe 64 – 74 CSKA Moskova
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeCSKA Moskova
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 77 CSKA Moskova 71 Fenerbahçe 77 CSKA Moskova 71
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena’da Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena’da
Milli futbolcuya şok ceza Milli futbolcuya şok ceza
Başakşehir'den transfer atağı Başakşehir'den transfer atağı
Beşiktaş 5,Konyaspor 1 Beşiktaş 5,Konyaspor 1
Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi
Yukarı Çık

Fenerbahçe 77 CSKA Moskova 71
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında CSKA Moskova’yı konuk...

Haberi Oku