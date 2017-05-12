Fenerbahçe fark attı

Anadolu Efes galibiyetiyle ligde normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 30. ve son hafta maçında Ankara’da Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 55-101 yendi.Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 21., toplamda da 28. galibiyetine imza attı ve 2016-2017 Spor Toto Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 58 puanla açık ara lider tamamladı.Fenerbahçe, Final Four öncesi son resmi maçına Ankara’da çıktı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye sarılacivertliler Berk Uğurlu, Melih Mahmutoğlu, James Nunnally, Pero Antic ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı. James Nunnally ve Ahmet Düverioğlu’nun basketleriyle ilk 3 dakikayı 4-10 önde geçen Fenerbahçe bu bölümlerde Thomas’ı durdurmakta zorlanınca fark 4’e indi. (13-17) Kalan bölümde potasını baskete kapatan Obradovic’in öğrencileri; Melih ve Egehan’ın basketleriyle çeyreği 13-24 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Barış, Ahmet Düverioğlu, Sloukas ve Egehan ile farkı çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, skoru 23-34’e getirdi. (03:15) Bogdanovic ve Berk Uğurlu ile farkı açan Ekibimiz, Melih’in basketiyle soyunma odasına 28-42 üstün girdi. Dış atışlardan bulduğu basketlerle 3.5 dakikada içinde 28-54 öne fırlayan sarılacivertliler Nunnaly ve Antic’le skoru 29-63’e taşıdı. Rahat oyunuyla farkı açan Obradovic’in öğrencileri, çeyreği de 39-77 önde tamamladı. James Nunnally ve Egehan’ın basketleriyle farkı 40 sayılara çıkaran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, baştan sona üstün oynadığı maçı 55-101 kazandı. Çeyrek Skorları: 1. Çeyrek: 24-13 (Fenerbahçe) 2. Çeyrek: 18-15 (Fenerbahçe) 3. Çeyrek: 35-11 (Fenerbahçe) 4. Çeyrek: 24-16 (Fenerbahçe)