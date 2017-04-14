Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi bu akşam saat 19.30'da Dynamo Kursk ile USK Praha arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Temsilcimiz, 16 Nisan Cumartesi günü Ekaterinburg'da final maçına çıkacak.
Fenerbahçe finalde
Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükseldi.
Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi bu akşam saat 19.30'da Dynamo Kursk ile USK Praha arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Temsilcimiz, 16 Nisan Cumartesi günü Ekaterinburg'da final maçına çıkacak.