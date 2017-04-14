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14 Nisan 2017 Cuma 20:01

Fenerbahçe finalde

Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükseldi.

Fenerbahçe finalde
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Fenerbahçe finalde
   Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe, Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi bu akşam saat 19.30'da Dynamo Kursk ile USK Praha arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Temsilcimiz, 16 Nisan Cumartesi günü Ekaterinburg'da final maçına çıkacak.
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Fenerbahçe Kadınlar Euroleague
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