Fenerbahçe finalde.
Bu yıl ülkemizde düzenlenecek Euroleague Final-Four heyecanı CSKA Moskova – Olympiakos maçı ile başladı. Olympiakos, CSKA Moskova’yı 82-78 yenerek finale yükselenilk takım takım oldu. Bu maçın ardından temsilcimiz Fenerbahçe, Sinan Erdem’de Real Madrid ile karşılaşıyor. Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe, soyunma odasıan 44-34 önde gitti.THY Euroleague’de temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Bu sezon 3. kez üst üste katıldığı Final Four’da bu kez kupayı evine götürmek isteyen Kanarya, mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi ve 84-75’lik skorla maçı kazandı. Sinan Erdem’de oynanan mücadelede Türk taraftarlar büyük destek verdi. Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi Olympiakos oldu.