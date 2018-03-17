Fenerbahçe, Galatasaray derbisine doğru
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 26.haftasında bu akşam saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki büyük üstünlüğü de dikkat çekiyor. Sarılaciverliler, 19 yıla yakın süredir, rakibiyle taraftarlarının önünde oynadığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamıyor. En son 22 Aralık 1999 tarihinde evinde Galatasaray mağlubiyeti gören Fenerbahçe, bu karşılaşmadan sonra Kadıköy'deki 21 Galatasaray derbisinin 15'ini kazanıp, 6'sından beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, 18'i Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere bu 21 mücadelede rakip ağları 43 kez havalandırırken; kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe ile Galatasaray ligde ise Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek. Sarılacivertliler, geride kalan 54 maçta 29 galibiyet, 9 mağlubiyet, 16 beraberlik alırken; 109 gol atıp, 64 gol yedi.