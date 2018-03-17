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Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 26.haftasında bu akşam saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 26.haftasında bu akşam saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray'ı konuk ediyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 09:18
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru

   Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 26.haftasında bu akşam saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

   Geride kalan 25 haftada 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 47 puanla haftaya 4. sırada girdi.Galatasaray ise 17 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 53 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçeile Galatasaray 109 yıllık rekabette 387. kez birbirlerine rakip olacak. Sarılacivertliler, geride kalan 386 maçta 146 galibiyet, 123 mağlubiyet, 117 beraberlik alırken; 532 gol atıp, 482 gol yedi. Ligde ise rakibine karşı 122. sınavını verecek olan Fenerbahçe 50 galibiyet, 33 mağlubiyet, 38 beraberlik aldığı 121 karşılaşmada rakip ağları 154 kez havalandırırken; kalesinde 116 gol gördü.

   Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki büyük üstünlüğü de dikkat çekiyor. Sarılaciverliler, 19 yıla yakın süredir, rakibiyle taraftarlarının önünde oynadığı resmi maçlarda mağlubiyet yaşamıyor. En son 22 Aralık 1999 tarihinde evinde Galatasaray mağlubiyeti gören Fenerbahçe, bu karşılaşmadan sonra Kadıköy'deki 21 Galatasaray derbisinin 15'ini kazanıp, 6'sından beraberlikle ayrıldı.

   Fenerbahçe, 18'i Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere bu 21 mücadelede rakip ağları 43 kez havalandırırken; kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe ile Galatasaray ligde ise Kadıköy'de 55. kez karşı karşıya gelecek. Sarılacivertliler, geride kalan 54 maçta 29 galibiyet, 9 mağlubiyet, 16 beraberlik alırken; 109 gol atıp, 64 gol yedi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaray
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