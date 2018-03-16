Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu

İSTANBUL (AA) - Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 122. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 10 maçta eşitlik var

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 4'ü berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada üçer galibiyet elde eden takımlar, 4 maçta ise birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.