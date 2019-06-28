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Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı

 Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi ile anlaştı.

Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı

 Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi ile anlaştı.

28 Haziran 2019 Cuma 08:26
Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı

Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı

     Fenerbahçe, Ankaragücü'nün genç kalecisi ile anlaştı.Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyenler Fenerbahçe mutlu sona çok yakın... Sarı lacivertliler 21 yaşındaki genç kalecinin transferi için Başkan Ali Koç'u bekliyor.Fenerbahçe, Ankaragücü'nün 21 yaşındaki kaptanı Altay Bayındır'ın transferini bitirme aşamasına geldi. Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler Tayfun Bayındır için Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yeni sezonda kaleyi emanet etmek istediği Tayfun için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe oyuncu ve kulübü ile her konuda el sıkıştı.

Anlaşma yarın yurt dışından gelecek olan başkan Ali Koç’un onayından geçecek.Son dakika bir değişiklik olmazsa Altay Bayındır Fenerbahçe'ye imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAnkaragücüAltay Bayındır
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