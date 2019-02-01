Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
104074
ALTIN
220.743
DOLAR
5.2022
STERLİN
6.8234
EURO
5.9521
Anne adayları aman dikkat; Gebelikte grip, zatürreye dönüşmesin
Son Dakika
Anne adayları gebelikte grip tehlikesine...
Diz ağrılarının nedeni bu olabilir; Bacak bacak üstüne atarken dikkat
Son Dakika
Diz ağrılarının nedeni bu olabilir
Mutsuz insanlar depresyonda mıdır?
Son Dakika
Mutsuz insanlar depresyonda mıdır?
Panik Atakla Baş Etmenin Yolu Nedenini Anlamaktan Geçiyor
Son Dakika
Panik Atakla Baş Etmenin Yolu
Gaming İstanbul, büyük ödüllü yarışmalarla başladı
Son Dakika
Gaming İstanbul ödüllü yarışmalarla başladı

Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladığı çıkışa Göztepe galibiyeti ile devam etmek istiyor.

Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladığı çıkışa Göztepe galibiyeti ile devam etmek istiyor.

01 Şubat 2019 Cuma 09:24
Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor

    Fenerbahçe Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladığı çıkışa Göztepe galibiyeti ile devam etmek istiyor.Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.Fenerbahçe için Göztepe sınavının önemi büyük olacak. Sarı-lacivertliler, 3 puan alırsa bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanacak, en az bir basamak da yukarı tırmanacak. Ersun Yanal bu zorlu maç için 11'ini belirledi..Yeni Malatyaspor karşısında şeytanın bacağını kıran Fenerbahçe, bir ilk için bugün Göztepe ile karşılaşacak..Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 20 puan -7 averaj ile 14. sırada yer alan Fenerbahçe, 22 puan -3 averaj ile 12. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Volkan - Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado

Göztepe muhtemel 11'i: Beto- Tayfur, Reis, Titi, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin (Halil), Serdar, Jarome

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti
Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
Tolgay Aslan Fenerbahçe'de
Tolgay Aslan Fenerbahçe'de
Mbaye Dıağne Galatasaray'da
Mbaye Dıağne Galatasaray'da
Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor
Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor
Fenerbahçe uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı
Fenerbahçe uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı
Medipol Başakşehir rahat kazandı
Medipol Başakşehir rahat kazandı
Ankaragücü evinde kayıp
Ankaragücü evinde kayıp

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort