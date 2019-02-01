Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başladığı çıkışa Göztepe galibiyeti ile devam etmek istiyor.Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.Fenerbahçe için Göztepe sınavının önemi büyük olacak. Sarı-lacivertliler, 3 puan alırsa bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanacak, en az bir basamak da yukarı tırmanacak. Ersun Yanal bu zorlu maç için 11'ini belirledi..Yeni Malatyaspor karşısında şeytanın bacağını kıran Fenerbahçe, bir ilk için bugün Göztepe ile karşılaşacak..Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 20 puan -7 averaj ile 14. sırada yer alan Fenerbahçe, 22 puan -3 averaj ile 12. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Volkan - Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Mehmet Ekici, Moses, Soldado



Göztepe muhtemel 11'i: Beto- Tayfur, Reis, Titi, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin (Halil), Serdar, Jarome