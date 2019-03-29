Fenerbahçe hazırlık maçında farklı kazandı

Fenerbahçe hazırlık maçında Eskişehirspor'u farklı yendi.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçını sarı-lacivertliler, 34' Jailson, 55' Soldado, 69' ve 75' inci dakikalarda İsmail Köybaşı'nın attığı 2 golle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Lige verilen arada Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından 4-0 galip geldi.

Maçtan dakikalar;

24. dakikada sol köşeden Mathieu Valbuena’nın kullandığı kornere Serdar Aziz kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Melih Ağa gole izin vermedi.



34. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan ilerleyen Moses’ın pasında savunmadan seken top Jailson’un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu topu filelerle buluşturdu: 1-0.



42. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza alanı önündeki Emre Güral’ın dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Volkan Demirel topun sahibi oldu.



Fenerbahçe ikinci yarıya Volkan Demirel-Harun Tekin, Martin Skrtel-Sadık Çiftpınar, Mathieu Valbuena-Abdülcebrail Akbulut, Serdar Aziz-Roman Neustadter değişiklikleriyle başladı.



53. dakikada Alper’in pasıyla savunma arkasına sarkan Victor Moses ceza sahasına girmek üzereyken savunmanın müdahalesiyle topu kaybetti. Hakem bu pozisyonda kalecinin topa ceza sahasının dışında elle müdahale ettiğini tespit etti ve serbest vuruş kararı verdi.



55. dakikada topun başına geçen Roberto Soldado’nun şık vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.



59. dakikada Roberto Soldado’nun yerine Nabil Dirar, 66. dakikada Victor Moses’ın yerine Harun Özcan, 75. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin’in yerine Muhammed Gümüşkaya, Şener Özbayraklı'nın yerine ise Recep Kutun dahil oldu.



69. dakikada savunma arkasına sarkan İsmail Köybaşı, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve topu filelerle buluşturdu: 3-0.



75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nabil Dirar müsait pozisyondaki İsmail Köybaşı’na pasını aktardı. İsmail’in vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçemizin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 27.haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 7 Nisan Pazar günü karşılaşacak.

(Fenerbahçe)