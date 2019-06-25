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Fenerbahçe için gün sayıyor

   Fenerbahçe'den 4 sene önce ayrılan Emre Belözoğlu yuvaya dönüyor.

Fenerbahçe için gün sayıyor

   Fenerbahçe'den 4 sene önce ayrılan Emre Belözoğlu yuvaya dönüyor.

25 Haziran 2019 Salı 07:55
Fenerbahçe için gün sayıyor

Fenerbahçe için gün sayıyor

   Fenerbahçe'den 4 sene önce ayrılan Emre Belözoğlu yuvaya dönüyor.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe forması giymek için gün sayıyor. Deneyimli futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferinin, kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tatile çıkan Emre Belözoğlu, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Emre, sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli takımın temmuz ayının ilk haftasında İstanbul’da başlayacak kampına katılacak.

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Son Güncelleme: 25.06.2019 07:59
Anahtar Kelimeler:
Emre BelözoğluFenerbahçe
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