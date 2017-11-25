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Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

25 Kasım 2017 Cumartesi 09:33
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

Son 3 maçta Antalyaspor güldü

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı.

2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 21 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Muhabir: Çetin Arslancan

Son Güncelleme: 25.11.2017 07:13
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporFutbolFenerbahçeAntalyaspor
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