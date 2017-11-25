Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

Son 3 maçta Antalyaspor güldü

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı.

2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 21 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Muhabir: Çetin Arslancan