Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104347
ALTIN
145.513
DOLAR
3.5067
STERLİN
4.7308
EURO
4.1792
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de 54. randevuda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiyle Kadıköy'de 54. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de 54. randevuda

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiyle Kadıköy'de 54. kez karşı karşıya gelecek.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:27
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de 54. randevuda

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında tek farkla üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı'nda 53 kez karşılaştı. Kadıköy'deki maçlarda Fenerbahçe 19, Beşiktaş 18 kez kazandı, 16 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de Fenerbahçe 71, Beşiktaş 69 kez gol sevinci yaşadı.

Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında ise galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.

Taraflar Ülker Stadı'nda 36 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 14, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 13 maç ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe evinde 48 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 43 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe, evindeki son 14 derbiyi yitirmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 14 randevuyu yitirmedi.

Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 14 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde 8 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'tan "farklı" galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi açık farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini 3 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeFutbolSporSüper Liğ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Vural hayatını beyaz perdeye taşımak istiyor
Yılmaz Vural hayatını beyaz perdeye taşımak istiyor
Kocaman ile Güneş 19. randevuda
Kocaman ile Güneş 19. randevuda
Türk bisikletinin gururu
Türk bisikletinin gururu
Ali Palabıyık'ın 3. derbisi
Ali Palabıyık'ın 3. derbisi
Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı
Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Alex geriye dönecek mi? 5 yıl sonra Brezilya'dan cevap verdi
Alex geriye dönecek mi? 5 yıl sonra Brezilya'dan cevap verdi
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim