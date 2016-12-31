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31 Aralık 2016 Cumartesi 15:12

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

 Fenerbahçe ilk transferini  UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zorya'dan yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı
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Fenerbahçe ilk transferini yaptı
  Fenerbahçe ilk transferini  UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zorya'dan yaptı.Zorya Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Alexander Karavaev’i kiraladı.
   Zorya Kulübü Alexander Karavaev’in Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmen açıkladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın özellikle istediği başarılı orta saha oyuncuyu Karavaev gerektiğinde orta sahada sol tarafta da oynayabiliyor.
   Shaktar Doneks’in oyuncusu olan Karavaev  önümüzdeki sezon Shaktar Doneks’in yararlanmak istemesi üzerine yarım sezon Fenerbahçe’de oynayacak.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeAlexander KaravaevZorya
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