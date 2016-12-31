Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Zorya'dan yaptı.Zorya Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Alexander Karavaev’i kiraladı.
Zorya Kulübü Alexander Karavaev’in Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmen açıkladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın özellikle istediği başarılı orta saha oyuncuyu Karavaev gerektiğinde orta sahada sol tarafta da oynayabiliyor.
Shaktar Doneks’in oyuncusu olan Karavaev önümüzdeki sezon Shaktar Doneks’in yararlanmak istemesi üzerine yarım sezon Fenerbahçe’de oynayacak.