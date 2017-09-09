Fenerbahçe kendi sahasında yenildi; FB 2 Başakşehir 3



Fenerbahçe deplasmanında Attamah, Adebayor ve Kerim Frei'ın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, güçlü rakibini de deplasmanda ilk kez yenmeyi başardı.

BAŞAKŞEHİR'İN KADIKÖY'DE İLK GALİBİYETİ



Fenerbahçe'yi deplasmanda son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler daha önce oynadığı 9 maçta yalnızca 2 kez beraberlik elde edebilmişti.Abdullah Avcı'nın öğrencileri, daha önce bu statta 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 9 kez boy gösterirken yalnızca 2 beraberlik elde edebilmişti. 2008'de oynanan lig maçında Fenerbahçe ile bu sahada 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, ardından çıktığı 7 lig karşılaşmasında da puan alamamıştı. Geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, penaltılarla turu geçmeyi başarırken, bu karşılaşma, Abdullah Avcı ve ekibinin Kadıköy'deki ilk galibiyeti oldu.



Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.



Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Medipol Başakşehir hızlı başladı.

2. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.



33. dakikada Junior Caiçara'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta Emmanuel Adebayor'un vuruşu direkten döndü, seken top Volkan Demirel'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 0-2



43. dakikada Fenerbahçeli Nabil Dirar, attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 1-2



Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de karşılıklı pozisyonlar yakalarken, Fenerbahçe'nin eşitlik golü 78'de geldi.



78. dakikada Mathieu Valbuena'nın içeri kestiği topta Martin Skrtel'in vuruşu savunmadan sekerek ağlarla buluştu. Maçın ikinci hakemi Serkan Ok, ilk olarak ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra Fırat Aydınus, Serkan Ok ile pozisyonu tartıştı ve gol kararı verdi. Fenerbahçe eşitliği sağladı.



90+4. dakikada ise Medipol Başakşehirli Kerim Frei maçın soz sözünü söyledi. Rakiplerinden sıyrılan Frei, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 2-3



Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir puanını 9'a yükseltirken, Fenerbahçe 5 puanda kaldı.