Fenerbahçe,Kızılyıldız deplasmanında

Darüşşafaka Doğuş Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı,Turkısh Airlines Euroleague 17.hafta maçında deplasmanda Kızılyıldız ile oynuyor.Bu akşam TSİ 22.45 ‘de başlayacak karşılaşma Aleksandar Nikoliç Arena’da oynanacak ve Lig Tv 3 ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.Fenerbahçe son avrupa lig maçında Armani Milan’ı konuk etti ve 86-79 yendi.Kızılyıldız ise ülkesini avrupada temsil eden tek takım konumunda.Sırbistan temsilcisi, bu sezon Euroleague’de oynadığı 16 maçta sekiz galibiyet elde etti.Kızılyıldız son üç maçını da kazanırken, özellikle Real Madrid ve CSKA Moskova galibiyetleriyle dikkat çekti. Kızılyıldız, son Euroleague maçında ise Zalgiris Kaunas deplasmanından 61-77’lik galibiyetle döndü.8 1074.5 77.373.6 76.732.1 33.18.6 6.12016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız2015-16 - Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız2015-16 - Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe2015-16 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız2015-16 – Normal Sezon – Kızılyıldız 60 – 74 FenerbahçeTHY Euroleague bu akşam diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş İspanyol ekibi Baskonia’ya konuk oluyor.TSİ 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.Darüşşafaka Doğuş bu sezon geride kalan 10 maçta 5 galbiyet,5 yenilgi aldı.Son 3 maçta rakiplerine üstünlük kuramayan Darüşşafaka Doğuş 7.sırada bulunuyor.İspanyol Baskonia bu ligin gediklisi takımlardan.Geçen yılda Final 4ê yükselmiş ve yarı finalde Fenerbahçe’ye uzatmada mağlup olmuşlardı.