Fenerbahçe kombine rekoru kırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının genel satışında rekor kırıldı.Fenerbahçe erkek Basketbol Takımı'nın kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6601 sayısına ulaşılmış ve bu sayı, ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.Kombine satış sürecinde şu ana kadar Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükendi.