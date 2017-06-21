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21 Haziran 2017 Çarşamba 15:26

Fenerbahçe kombine rekoru kırdı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının genel satışında rekor kırıldı.

Fenerbahçe kombine rekoru kırdı
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Fenerbahçe kombine rekoru kırdı
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2017-2018 sezonu Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve Euroleague maçlarında geçerli olacak kombine kartlarının genel satışında rekor kırıldı.Fenerbahçe erkek Basketbol Takımı'nın  kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6601 sayısına ulaşılmış ve bu sayı, ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.Kombine satış sürecinde şu ana kadar Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükendi.
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Anahtar Kelimeler
Kombine Kart SatışıFenerbahçe
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