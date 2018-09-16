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Fenerbahçe, Konya deplasmanında

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5’nci haftasında Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, Konya deplasmanında

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5’nci haftasında Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

16 Eylül 2018 Pazar 08:50
Fenerbahçe, Konya deplasmanında

Fenerbahçe, Konya deplasmanında

    Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5’nci haftasında Atiker Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yaparken, Koray Gençerler dördüncü hakem olarak görev alacak.

   Fenerbahçe, sezona evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek başladı. Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'ye 1-0 mağlup olan sarılacivertliler, dördüncü maçında da kendi sahasında Kayserispor'a 3-2 yenildi.

   Atiker Konyaspor ise ilk hafta evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 3-2 yendi, Antalyaspor (3-3) ve Bursaspor (1-1) ile berabere kaldıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
   İki takım arasında geçtiğimiz sezon Konya'daki karşılaşma 1-1 biterken, İstanbul'daki maçı ise Fenerbahçe 3-2 kazandı. Sarılacivertliler, bugüne kadar Konyaspor ile ligde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başarırken, rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonya
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