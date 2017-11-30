Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: Teknik direktörümüz ve takımımızın arkasındayız

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin aralık sayısındaki başyazısında, "Takımlarımızdan gelen pozitif sonuçlar biraz olsun rahat nefes almamızı sağlamakta, milyonlarca Fenerbahçe taraftarının biraz daha mutlu olmasının en önemli nedenlerinden biri olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Futbol takımının zirve ile arasındaki puan farkını kapanabilir seviyeye getirdiğine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecinin ardından, profesyonel futbol takımımız her ne kadar lige istenilen başlangıcı yapamasa da, teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde toparlanma sürecine girmiş, zirveyle olan puan farkını kapatılır seviyeye düşürerek, şampiyonluk ümitlerimizi sürdürmemizi sağlamıştır. Şahsım ve yönetim kurulum, geçmişten gelen tecrübelerle birlikte günlük kararlar değil, sezonluk, hatta birkaç yıllık kararlar almak için gayret gösteriyor, teknik direktörümüz ve ekibi başta olmak üzere, tüm takımımıza güveniyoruz ve tüm desteğimizle arkalarındayız."

Muhabir: Emrah Oktay