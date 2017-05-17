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17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:39

Fenerbahçe maç bilet fiyatlarını 30 TL yaptı

Fenerbahçe bu akşam evinde oynayacağı Başakşehirspor maçının biletlerinde indirime gitti

Fenerbahçe maç bilet fiyatlarını 30 TL yaptı
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Fenerbahçe maç bilet fiyatlarını 30 TL yaptı
   Fenerbahçe bu akşam evinde oynayacağı Başakşehirspor maçının biletlerinde indirime gitti.Son oynadığı Antalyaspor maçında 5.000 seyirciye oynayan sarılacivertliler kupada oynacakları ve büyük önem taşıyan Başakşehir maç biletlerinde indirim yaptı.Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde M. Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe yönetimi kritik karşılaşmada güçlü tribün desteği sağlamak için bilet fiyatlarında büyük indirime gitti. Maç için bilet fiyatları 30 ila 140 lira arasında değişiyor.İlk karşılaşma 2-2 sona ermişti. İki takım da alacakları her türlü galibiyette adını finale yazdıracak. Rövanş da 2-2 biterse karşılaşma uzatmalara gidecek. 0-0 ve 1-1'lik beraberlikte Fenerbahçe, 3-3 ve daha gollü eşitliklerde ise Başakşehir mutlu sona ulaşacak. Ülker Stadyumu‘nda bugün saat 20.45‘de başlayacak mücadele ATV‘den canlı olarak ekranlara gelecek.
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Fenerbahçe Maç Bilet Fiyatları
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