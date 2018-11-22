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Fenerbahçe, Maccabi FOX deplasmanında

 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Maccabi FOX’a konuk oluyor.

Fenerbahçe, Maccabi FOX deplasmanında

 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Maccabi FOX’a konuk oluyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Fenerbahçe, Maccabi FOX deplasmanında

Fenerbahçe, Maccabi FOX deplasmanında

   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Maccabi FOX’a konuk oluyor.Bu akşam  TSİ 22:05’te Menora Mivtachim Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan) ve Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de dokuz kez karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet elde etti.

2017-18 – Normal Sezon - Fenerbahçe Doğuş 87 – 73 Maccabi FOX Tel Aviv

2017-18 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 82 – 73 Fenerbahçe Doğuş

2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 79 – 81 Maccabi FOX Tel Aviv

2016-17 – Normal Sezon - Maccabi FOX Tel Aviv 87 – 77 Fenerbahçe

2014-15 – Playoffs - Maccabi Electra Tel Aviv 74 – 75 Fenerbahçe Ülker 

2014-15 – Playoffs - Fenerbahçe Ülker 82 – 67 Maccabi Electra Tel Aviv

2014-15 – Playoffs - Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Fenerbahçe Ülker 85 – 94 Maccabi Electra Tel Aviv

2012-13 - Top 16 - Maccabi Electra Tel Aviv 91 – 73 Fenerbahçe Ülker

   İki takım bu sezon başında Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda karşılaşmış ve mücadelenin kazananı, bir uzatma bölümünün ardından 94-92 ile Fenerbahçe olmuştu. Bu hazırlık karşılaşmasında 22 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile oynayan Kostas Sloukas maçın yıldızı olurken, Nicolo Melli ve Joffrey Lauvergne de 13'er sayı üretti. Maccabi cephesinde ise Jeremy Pargo 21 sayı, 4 asist, 2 ribaund ile oynarken, Alex Tyus 19 sayı, 14 ribaund ile double-double yaptı.

 Obradoviç  "Rakibimiz oldukça kaliteli bir takım"

     Obradoviç maç hakkıda görüşlerini açıkladı.Koç Obradovic ev sahibi ekibin agresif bir basketbol oynadıklarına değinirken,  Ahmet Düverioğlu kazanmak için sert bir mücadele ortaya koymaları gerektiğine vurgu yaptı.Zeljko Obradovic, "Burada oynamak her zaman zordur ve yarın belki de daha da zor olacak. Çünkü rakibimiz, yaşadığı koç değişikliğinin ardından taraftarlarından çok ciddi bir destek alacaktır ve oyuncular da mutlaka reaksiyon gösterecektir. Maccabi bize karşı mutlaka farklı bir mücadele ortaya koymaya çalışacaktır, bunun sinyallerini de dünkü Anadolu Efes maçında gördük. Rakibimiz oldukça kaliteli bir takım. Çok iyi ve agresif bir basketbol oynayabiliyorlar." şeklinde konuştu.

   Ahmet Düverioğlu ise, "EuroLeague’de bir başka çift maç haftasını yaşıyoruz ve buraya önemli bir Darüşşafaka Tekfen galibiyetinin ardından geldik. Sezonun ilk bölümünde istedikleri sonuçları alamasalar da Maccabi’nin çok yetenekli bir takım olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda antrenör değişikliğine gittiler ve taraftarlarının da desteğiyle reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. 40 dakika boyunca konsantre olmalı ve kazanabilmek için sert bir mücadele ortaya koymalıyız." dedi.

Fenerbahçe deplasmanda galip
Fenerbahçe deplasmanda galip
Fenerbahçe 86- Anadolu Efes 79
Fenerbahçe 86- Anadolu Efes 79
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMaccabi Fox
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