Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak

Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’a Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Galatasaray ile oynanan mücadelede maçın hakemine yönelik sportmeliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen bir resmi müsabadan men ve 13 bin TL para cezasını onadı. Buruk, takımının bu hafta Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Teleset Mobilya Akhisar Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK’nın 01.03.2018 tarihli E.2017-2018/717 K.2017-2018/845 sayılı kararına karşı yapılan itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;