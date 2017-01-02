Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi

Devre arasında transfer çalışmalarına ağırlı veren ve hız kesmeden devam eden sarılacivertliler ısrarla istedikleri Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekinci transferinde sona yaklaşıldı.

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