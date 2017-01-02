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02 Ocak 2017 Pazartesi 16:50

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi

Devre arasında transfer çalışmalarına ağırlı veren ve hız kesmeden devam eden sarılacivertliler ısrarla istedikleri Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekinci transferinde sona yaklaşıldı.

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi
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Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi
   Devre arasında transfer çalışmalarına ağırlı veren ve hız kesmeden devam eden sarılacivertliler ısrarla istedikleri Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekinci transferinde sona yaklaşıldı.
   Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla Aatıf konusunda ısrarı ve buna karşılık Mehmet Ekici transferine sıcak bakacağı yolundaki tutumunda mutlu sona gelindi.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Aatıf'ın bu transfere evet dediği ancak Trabzonspor'da düzenli  olarak  oynamasının şart koştuğu gelen haberler arasında.Bu sorunun da önümüzdeki günlerde aşılağı ve bu transferin gerçekleşeceği belirtildi.

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Mehmet EkiciTrabzonsporFenerbahçe
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