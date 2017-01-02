Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi

Devre arasında transfer çalışmalarına ağırlı veren ve hız kesmeden devam eden sarılacivertliler ısrarla istedikleri Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mehmet Ekinci transferinde sona yaklaşıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın ısrarla Aatıf konusunda ısrarı ve buna karşılık Mehmet Ekici transferine sıcak bakacağı yolundaki tutumunda mutlu sona gelindi.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Aatıf'ın bu transfere evet dediği ancak Trabzonspor'da düzenli olarak oynamasının şart koştuğu gelen haberler arasında.Bu sorunun da önümüzdeki günlerde aşılağı ve bu transferin gerçekleşeceği belirtildi.