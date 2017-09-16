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Fenerbahçe moral arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe moral arıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:25
Fenerbahçe moral arıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Lige, yenilenen teknik ekibi ve kadrosu ile giren sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamadı. Fenerbahçe, geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek, moral bulmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Robin van Persie, Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan ve özel program dahilinde çalışan Martin Skrtel'in durumu da karşılaşma saatinde netlik kazanacak. Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi.

Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesindeki 8 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.

3. randevu

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 16.09.2017 12:10
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Spor
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