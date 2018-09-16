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Fenerbahçe nefes aldı

  Fenerbahçe deplasmanda Konyasğor'u 1-0 yenerek yeniden lige döndü

Fenerbahçe nefes aldı

  Fenerbahçe deplasmanda Konyasğor'u 1-0 yenerek yeniden lige döndü

16 Eylül 2018 Pazar 21:55
Fenerbahçe nefes aldı

Fenerbahçe nefes aldı

    Fenerbahçe deplasmanda Konyasğor'u 1-0 yenerek yeniden lige döndü.Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe'nin mutlak galibiyet aradığı karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları İkinci yarı oynanıyor. 60'ta Atiker Konyaspor, Fenerbahçe kalesinde net bir pozisyon buldu. Topun çizgiyi geçip geçmediği VAR'la yeniden izlendi ve devam kararı verildi. 67'de Benzia'nın şık asistinde Eljif Elmas ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe Konyaspor'u 1-0 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya çıkarırken Konyaspor 8 puanda kaldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEM: Ali Palabıyık

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonyaspor
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