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Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 22:17
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ve forma giydiği Rusya'nın Zenit takımıyla transfer görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Portekizli stoperin, geç saatlerde İstanbul'a geleceği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolGörüşmeLuis NetoPortekizSporTransferZenit
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