Fenerbahçe Neto'yu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.
Portekizli stoperin, geç saatlerde İstanbul'a geleceği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.
Muhabir: Erkan Tiryaki
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.
Portekizli stoperin, geç saatlerde İstanbul'a geleceği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.
Muhabir: Erkan Tiryaki