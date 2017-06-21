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21 Haziran 2017 Çarşamba 13:38

Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli oldu

Fenerbahçe, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü başlıyor.

Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli oldu
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Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli oldu
   Fenerbahçe, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü başlıyor.Fenerbahçe , İstanbul’da tamamlanan çalışmalarının ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne hareket edecek. 1 hafta boyunca Düzce’de kamp yapacak.
   Fenerbahçe 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı’nda Romanya’nın CS Juventus Bucuresti takımı ile yapacağı özel maç sonrası İstanbul’a dönecek. Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre’nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak.



   Fenerbahçe hazırlık maç tarihleri şöyle
12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz’in Sporting Lizbon CP,
15 Temmuz Cumartesi günü Fransa’nın Olympique Marsilya,
17 Temmuz Pazartesi günü İspanya’nın Athletic Club Bilbao  
19 Temmuz Çarşamba günü Fransa’nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak.
    Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.  
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeHazırlık Maç Programı
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