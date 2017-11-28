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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

28 Kasım 2017 Salı 10:04
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Adana Demirspor'la sahasında karşılaşacak.

Kupaya bu turdan başlayan Fenerbahçe'de moraller yüksek. Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-lacivertliler, iyi gidişatı sürdürmek istiyor.

Geçen sezon kupada yarı finale kadar gelen Fenerbahçe, Adana temsilcisi karşısında yarın ilk maçta avantaj arayacak.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ise kupada iki tur geçerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Kupaya 3. turdan başlayan Adana Demirspor, önce Bayrampaşa'yı 3-0'la geçti. Adana Demirspor, 4. turda ise Sarıyer'i penaltılarla geçerek adını 5. tura yazdırdı.

Ligde son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alarak kötü bir grafik çizen Adana temsilcisi, kupada rövanş için Kadıköy'den avantajlı skorla dönmeyi amaçlıyor.

Adana temsilcisi yeni teknik direktörü Timuçin Bayazit yönetimindeki ilk sınavını da Fenerbahçe karşısında verecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Van Persie dönüyor

Fenerbahçe'de Robin van Persie'nin Adana Demirspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Tam 3 aydır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Van Persie, son olarak 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'yla 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa'ya karşı oynamıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Roberto Soldado ve Jose Fernandao forma giyemeyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncularıyla bu maça çıkacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, yaklaşık 23 yıl sonra resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 28.11.2017 07:40
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporRobin Van Persieİlk MaçFutbolFenerbahçeAdana Demirspor5. Tur
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