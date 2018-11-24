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Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu

 Fenerbahçe, yeni şort sponsorunun Aygaz olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu

 Fenerbahçe, yeni şort sponsorunun Aygaz olduğunu açıkladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:08
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu

Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
   Fenerbahçe, yeni şort sponsorunun Aygaz olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor maçına Aygaz logolu şortlarla çıkacak.Fenerbahçe, futbol takımının şort sponsorluğu için Aygaz ile anlaşıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası olan Aygaz, Futbol A Takımı şort sponsorluğunda iş birliğine gidiyor. Futbol Takımımız, 25 Kasım 2018 Pazar günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13.haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında, 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lider markası olarak faaliyet gösteren Aygaz'ın logosunu taşıyan şortu, ilk kez giyecek. Renklerimize ve Fenerbahçe'mize hoş geldin Aygaz!
Koç Topluluğunun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye'nin 11. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye'de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG'nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 2017 sonunda 2.400'e yakın tüpgaz bayisi ve 1.700'ü aşkın otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Güçlü dağıtım ve hizmet ağı sayesinde Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz'ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz tüketicinin ihtiyaçlarını öngörerek ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirip, müşterilerinin taleplerini hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAygazSponsor
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