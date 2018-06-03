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Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

03 Haziran 2018 Pazar 20:08
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı. Yaklaşık 2,5 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı.

Son Güncelleme: 03.06.2018 20:10
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç
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