Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Fenerbahçe'de kaptanlık pazubandını Martin Skrtel takacak.Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın olmadığı maçlarda kaptanlık pazubandını Martin Skrtel takacak.

Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yedek kulübesine çekilmesinin ardından kaptanlık için öne çıkan isim Skrtel oldu.

Taraftarın da sevdiği Skrtel; tecrübesi, takıma katkısı ve liderliği ile öne çıktı. Volkan ve Mehmet'in olmadığı maçlarda kaptanlık bandını Skrtel takacak.

Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Ligin 5. haftasında Atiker Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sabahki idmanda futbolcuların, dayanıklılık testinden geçtiği belirtildi. Daha sonra pas çalışmasıyla başlayan ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Akşam antrenmanı ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, aktif dinlenmeye yönelik programla tamamlandı.

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