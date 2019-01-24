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Fenerbahçe'nin yeni transferi İatanbukl'da

     Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İatanbukl'da

     Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses İstanbul'a geldi.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:54
Fenerbahçe'nin yeni transferi İatanbukl'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İatanbukl'da

     Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses İstanbul'a geldi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Londra'dan gelecek olan Nijeryalı futbolcu, İstanbul'a geldi.Yapılacak son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.Fanatik'in haberine göre anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.

Victor Moses kimdir?

Victor Moses, 12 Aralık 1990'da Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti olan Lagos'ta dünyaya geldi.

Çocukluğu büyük bir trajediyle geçen Moses, henüz 11 yaşındayken ülkedeki iç savaşta annesini ve babasını kaybetti.

Hayatı tehlikede olan Moses, akrabaları vasıtasıyla İngiltere'ye mülteci olarak gönderildi. İngiltere'de bir koruyucu ailenin yanına yerleşen Moses, oynadığı futbolla Londra ekiplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekti ve kulübün altyapısına girdi. 

Son Güncelleme: 24.01.2019 04:59
Anahtar Kelimeler:
Victor MosesFenerbahçe
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