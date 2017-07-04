Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin uzun arayışlar sonrası anlaşmaya vardığı başarılı file bekçisi İdriss Carlos Kameni İstanbul'a geldi.Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni transfer İdriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile anlaşmaya varıldığı ve yeni transferin istanbul'a geldiği duyuruldu.