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20 Haziran 2017 Salı 12:39

Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti

Fenerbahçe Ospina tranferini rafa kaldırdı.

Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti
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Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti
   Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve transferde hız kesmeyen Fenerbahçe kalesi için düşündüğü ve uzun süredir pazarlık yaptığı Ospina'nın transferinden vaz geçti.Kolombiyalı başarılı file bekçisi için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli yöneticilerin, Arsenal'in indirim yapmaya yanaşmaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı kaydedildi..
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Anahtar Kelimeler
OspinaFenerbahçe
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