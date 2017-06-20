Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti

Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapmak isteyen ve transferde hız kesmeyen Fenerbahçe kalesi için düşündüğü ve uzun süredir pazarlık yaptığı Ospina'nın transferinden vaz geçti.Kolombiyalı başarılı file bekçisi için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli yöneticilerin, Arsenal'in indirim yapmaya yanaşmaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı kaydedildi..