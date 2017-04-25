Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos Superfoods’u ağırlayacak. Bu akşam saat 20:45’te Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.Seride Atina’daki iki karşılaşmayı (58-71 ve 75-80) kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanması durumunda üçüncü kez üst üste Final Four’a adını yazdırarak bir ilke daha imza atacak.Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods’u geçmesi halinde, 19-21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı Final Four’un ilk maçında, Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş mücadelesinin galibiyle eşleşecek. Ekibimiz, Panathinaikos Superfoods ile oynayacağı Play-off serisi üçüncü maçı öncesi hazırlıklarını, 24 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde yapacağı taktik antrenman ve maç günü yapılacak şut idmanıyla sürdürecek.