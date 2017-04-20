Fenerbahçe Panathinaikos ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos Superfoods’a konuk oluyor. 20 Nisan Perşembe günü TSİ 21:00’de O.A.K.A’da oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu karşılaşma, aynı zamanda Euroleague’de “Haftanın Maçı” özelliğini de taşıyacak.Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ilk karşılaşmayı 58-71 ile kazanarak avantajı elde etmişti.Seride üç maç kazanan takımın Final Four’a yükselecek.Serinin İstanbul’a taşınmasından önce, Atina’daki ikinci mücadeleye de Fenerbahçe galibiyet parolasıyla çıkacak.Önceki akşam oynanan Play-off serisinin ilk mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu ve eşleşmede 1-0 öne geçti.