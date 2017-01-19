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19 Ocak 2017 Perşembe 13:06

Fenerbahçe Panathinaikos’u konuk ediyor.

   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Panathinaikos’u konuk ediyor.

Fenerbahçe Panathinaikos'u konuk ediyor.
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Fenerbahçe Panathinaikos’u konuk ediyor.
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Panathinaikos’u konuk ediyor.
   Bu akşam saat 20.30’da Fenerbahçe Ülker Sprts Arena’da oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
     Fenerbahçe, son Euroleague mücadelesinde Kızılyıldız deplasmanından 75-73 mağlup ayrıldı.  
          Obradoviç’in 100.Euroluegue maçı
Fenerbahçe-Panathinaikos maçı, Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Başantrenörü olarak çıkacağı 100. Euroleague müsabakası olacak.





   Fenerbahçe’de  yeni transfer Anthony Bennett, bu akşam forma giymesi bekleniyor.
  İki takım arasında oynanan maçlara bakacak olursak;
   Fenerbahçe, rakibiyle 2000 yılından bugüne dek oynadığı 13 maçta 4 galibiyet elde etti.Euroleague 2016-2017 sezonu 12. haftasında Atina’da oynanan maç, Yunan temsilcisinin 81-70 üstünlüğüyle noktalandı. Bu mücadelede Fenerbahçe’de James Nunnally’nin 21 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Panathinaikos’ta ise Nick Calathes 16 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve 5 top çalma ile maçın en değerli ismi oldu. 
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