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31 Mart 2017 Cuma 07:36

Fenerbahçe Real Madrid deplasmanında

 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında Real Madrid deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe Real Madrid deplasmanında
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Fenerbahçe Real Madrid deplasmanında
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında Real Madrid deplasmanına konuk oluyor. BU akşam TSİ 22:00’de başlayacak mücadele Wizink Center’da oynanacak ve beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
   Bu mücadele, Euroleague genelinde “Haftanın Maçı” özelliği de taşıyacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.
    Fenerbahçe, Euroleague’de oynadığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. 21 Mart tarihinde Maccabi Fox’u konuk eden sarılacivertliler, son saniye basketiyle mücadeleyi 79-81 kaybetti. Bu maçtan iki gün sonra Anadolu Efes’e konuk olan Obradovic’in öğrencileri, Luigi Datome ve Kostas Sloukas’tan yoksun oynadığı maçtan 80-77’lik yenilgiyle ayrıldı.
   Fenerbahçe, Euroleague’de son iki haftaya 17 galibiyetle dördüncü sırada giriyor. Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki son maçında ise Best Balıkesir ile deplasmanda karşılaştı ve parkeden 68-79’luk galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 14’e yükselten Fenerbahçe, 23 hafta sonunda 21 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe’de tedavileri süren Kostas Sloukas, Luigi Datome ve Anthony Bennett, Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeReal Madrid
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